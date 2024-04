Nowitzki als Fan: Mavericks mit Kleber auf Play-off-Kurs

Durch den Sieg liegen die Mavericks in der Western Conference auf Platz fünf, der sogar zum direkten Einzug in die Playoffs berechtigen würde. Das Play-in-Turnier findet vor den eigentlichen Playoffs zur Ermittlung der letzten Teilnehmer statt.

Nach zuvor drei Pleiten in Serie holte Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks gegen die Sacramento Kings wieder einen Sieg, der Center kam beim 120:109 auf sieben Punkte und sieben Rebounds. Auch ohne ihren verletzten Schlüsselspieler Julius Randle holten die Knicks einen zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstand auf und sind Fünfter in der Eastern Conference mit Chancen auf Rang vier.