Oklahomas Daigneault NBA-Trainer des Jahres

Der Head Coach führte die Thunder erstmal seit 2020 wieder in die Play-offs und mit einer Bilanz von 57 Siegen und 25 Niederlagen auf Platz eins der Western Conference. Die Auszeichnung für den 39-Jährigen gab die US-Profiliga am Sonntag (Ortszeit) bekannt.

"Der Erfolg unseres Teams in dieser Saison ist ein Beweis für das außergewöhnliche Engagement und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Spieler", sagte Daigneault: "Sie sind eine außergewöhnliche Gruppe und es ist ein Privileg, sie zu trainieren." In der Achtelfinal-Serie gegen die New Orleans Pelicans führt Oklahoma mit 3:0.