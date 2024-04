Vereinigung möglich: James-Sohn Bronny meldet für NBA-Draft

Basketball-Superstar LeBron James (39) und sein Sohn Bronny (19) sind womöglich bald in der NBA vereint. Wie James Jr. am Freitag bei Instagram ankündigte, hat er sich für den Draft der besten Liga der Welt im Sommer angemeldet. Bei dem Auswahlverfahren werden die Top-Nachwuchsspieler von den Teams der NBA ausgewählt.

LeBron James, der Ende Dezember 40 Jahre alt wird, hatte mehrmals von seinem Traum berichtet, in der NBA an der Seite seines Sohnes zu spielen. James Sr. könnte bei den Los Angeles Lakers per Option aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag aussteigen. Zieht er die Option im Sommer, darf er frei wechseln. Vom Ausgang der Draft könnte also auch die Zukunft von LeBron James abhängen.