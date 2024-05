17 Rebounds: Hartenstein mit New York vor Halbfinal-Einzug

Auch dank eines starken Isaiah Hartenstein stehen die New York Knicks in der Basketball-Profiliga NBA vor dem Halbfinal-Einzug. In der Nacht zum Mittwoch fertigte das Team um den deutschen Center die Indiana Pacers im fünften Spiel der Play-off-Serie 121:91 ab. Beim Stand vom 3:2 fehlt den Knicks im Viertelfinale nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

Hartenstein, der als Starter auf sieben Punkte kam, zeigte unter dem Korb wieder einmal eine beeindruckende Leistung. Der 26-Jährige legte 17 Rebounds auf, zwölf davon am offensiven Brett. Überragender Mann auf dem Parkett war New Yorks Star-Spielmacher Jalen Brunson, der mit 44 Punkten glänzte. Indianas bester Werfer war Pascal Siakam mit 22 Zählern.

Hartenstein und Brunson überragen

Mit dem Kantersieg revanchierten sich die Knicks für die 89:121-Klatsche aus dem vierten Duell. Die Entscheidung in der Serie könnte nun bereits in Spiel sechs am Freitag (Ortszeit) bei den Pacers fallen. Mit dem Erreichen des Halbfinals würde New York eine lange Durststrecke beenden, zuletzt war das Team aus dem Big Apple im Jahr 2000 so weit gekommen.