NBA-Playoffs: Dallas Mavericks erstmals seit 13 Jahren in Finals - Doncic' brutale Rache

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Das erste Spiel steigt am 6. Juni in Boston. Bei den Mavs stach im entscheidenden Halbfinale wieder einmal Doncic mit einem Double-Double von 36 Punkten und zehn Rebounds hervor, Kyrie Irving gelangen ebenfalls 36 Zähler.

Doncic rächt sich an provokantem Fan

Apropos erstes Viertel: Doncic erzielte mehr Punkte als das gesamte gegnerische Team (19). Der Rest seiner eigenen Mannschaft kam auf 15 Zähler. Angestachelt zu dieser Höchstleistung wurde Doncic offenbar ausgerechnet von einem Fan der Timerwolves, der früh in der Partie mit einem Taschentuch in Richtung des Slowenen gewunken hatte.

Kurios! Schröder kickt in Landesliga

Kurios! Schröder kickt in Landesliga

Der Minnesota-Anhänger spielte mit der Geste wohl darauf an, dass Doncic häufig vorgeworfen wird, auf Foulspiel zu plädieren. Doncic registrierte dies - und rächte sich auf seine ganz eigene Weise. Immer wieder blickte er bei seinem furiosen Auftritt in Richtung des Fans, der in der Nähe des US-Rappers Snoop Dogg saß.