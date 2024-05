Hartenstein jubelt: Knicks nehmen Kurs auf Halbfinale

Isaiah Hartenstein nimmt mit den New York Knicks Kurs auf das Halbfinale der NBA-Play-offs. Das Team des deutschen Centers setzte sich im zweite Spiel der Viertelfinal-Serie mit 130:121 gegen die Indiana Pacers durch und führt damit 2:0. Vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie nötig, um in die Runde der letzten vier einzuziehen.