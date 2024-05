Hartenstein und die Knicks scheitern an Indiana

Nationalspieler Isaiah Hartenstein und die New York Knicks haben in den Play-offs der NBA den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Basketballteam aus dem Big Apple verlor das entscheidende siebte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Indiana Pacers im New Yorker Madison Square Garden 109:130. Nachdem beide Teams zuvor ihre drei Heimspiele gewonnen hatten, gelang den Pacers damit der erste und entscheidende Auswärtssieg der Serie.