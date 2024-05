Lakers entlassen Trainer Ham

Nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde haben die Los Angeles Lakers ihren Trainer Darvin Ham entlassen. Dies teilte die Franchise aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Freitag mit. Die Lakers und ihr Topstar LeBron James waren in der ersten Runde mit 1:4 an den Denver Nuggets gescheitert, im Vorjahr hatten sie im Finale der Western Conference ebenfalls gegen die Nuggets den Kürzeren gezogen.