Mavericks verlängern mit Headcoach Kidd

Kidd seit 2021 Headcoach der Mavs

Kidd, 2011 an Dirk Nowitzkis Seite mit Dallas NBA-Champion, steht seit 2021 als Nachfolger von Meistertrainer Rick Carlisle hauptverantwortlich bei den Texanern an der Seitenlinie. In zwei von drei Spielzeiten führte er die Mavs in der Hauptrunde zu 50 oder mehr Siegen. Nowitzki ist Berater der Franchise.