NBA-Playoffs: Boston-Star Brown mit Scheißdreck-Ansage

Angeführt von Jaylen Brown hat Rekordmeister Boston Celtics in der NBA die Führung im Halbfinale der Playoffs gegen die Indiana Pacers ausgebaut. Das Top-Team der Hauptrunde gewann in der Nacht zum Freitag mit 126:110 auch Spiel zwei der Best-of-7-Serie. Brown gelangen 40 Punkte, neuer Playoff-Bestwert für den 27-Jährigen.

„Das sind die Playoffs“, sagte Brown: „Was auch immer nötig ist, um einen Sieg zu erringen - in der Defensive und in der Offensive - das werde ich tun.“

Brown spricht Klartext nach Gala-Vorstellung

„Ich sehe, wie Jungs gelobt und gesalbt werden, von denen ich glaube, dass sie auf beiden Seiten des Balls nur halb so talentiert sind wie ich. Aber an diesem Punkt in meinem Leben akzeptiere ich das einfach. Es gehört dazu, wer ich bin und wofür ich stehe, und daran werde ich nichts ändern.“