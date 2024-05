NBA: Wilde Szenen! Boston siegt dank Mega-Wurf Sekunden vor Schluss

Rekordmeister Boston Celtics ist zum Auftakt des Halbfinales in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in Führung gegangen. Gegen die Indiana Pacers gewann das Top-Team der Hauptrunde in der Nacht zum Mittwoch Spiel eins mit 133:128 nach Verlängerung. Bester Schütze war Bostons Starspieler Jayson Tatum mit 36 Punkten und zwölf Rebounds, für die Pacers kam Tyrese Haliburton auf 25 Zähler und zehn Assists.

Bostons Jaylen Brown war es, der in der regulären Spielzeit mit 6,1 Sekunden auf der Uhr per Dreier zum 117:117 die Overtime erzwang. Der Superstar wurde in der Ecke bedient, jedoch wurde er hart von seinem Gegenspieler Pascal Siakam verteidigt. Trotzdem stieg Brown hoch, versenkte den Dreier obwohl er bei der Landung zu Boden ging und wurde so zum Helden.