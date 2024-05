NBA: Cavaliers feuern Trainer Bickerstaff

Bei den Cavaliers, die in der zweiten Runde an Hauptrundensieger Boston Celtics scheiterten (1:4), hatte Bickerstaff im Februar 2020 John Beilein nach dessen Rücktritt beerbt. Cleveland war mit 48:34-Siegen in die aktuelle Meisterrunde gegangen und hatte Orlando mit 4:3 ausgeschaltet. Gegen Boston fehlte Superstar Donovan Mitchell in den letzten beiden Spielen.