NBA: Celtics-Sweep gegen Pacers! Derrick White Matchwinner mit Dreier

Dieser Sweep beeindruckt! Die Boston Celtics haben in den NBA -Playoffs gleich ihren ersten Matchball genutzt und stehen zum zweiten Mal binnen drei Jahren in den Finals .

White-Dreier macht Celtics-Sweep perfekt

Kommt Kleber zurück?

In der Nacht zu Mittwoch können die Dallas Mavericks den Celtics in die Finalserie folgen. Die Mannschaft um Superstar Luka Doncic führt 3:0 gegen die Minnesota Timberwolves. Womöglich trifft Bosten in den Finals also auf den Deutschen Maximilian Kleber - der rechtzeitig wieder fit zu werden scheint.