Historisches NBA-Comeback! Titelverteidiger raus - Nuggets um Jokic scheitern an Wolves

Der Titelverteidiger ist ausgeschieden - und das trotz zwischenzeitlicher 20-Punkte-Führung im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinal-Serie. Seit der Einführung der modernen NBA-Statistiken vor 26 Jahren hatte kein Team mehr einen so hohen Rückstand in einem siebten Spiel aufgeholt - nun haben die Minnesota Timberwolves das historische Comeback geschafft!

Nach ihrem 98:90-Sieg stehen sie im Halbfinale der NBA-Playoffs, in dem sie mit den Dallas Mavericks um den Final-Einzug kämpfen werden.

Dementsprechend ausgelaugt wirkte der MVP der regulären Saison in den letzten Minuten des Spiels, in denen er zweimal entscheidend von Minnesotas Naz Reid (elf Punkte) geblockt wurde und in der Verteidigung wichtige Offensiv-Rebounds der Timberwolves zuließ.