NBA: Doncic und Dallas verlieren Viertelfinal-Auftakt

Basketball-Superstar Luka Doncic und die Dallas Mavericks sind mit einer Pleite ins Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Bei Oklahoma City Thunder verloren die Texaner am Dienstag (Ortszeit) klar mit 95:117 und liegen in der Best-of-seven-Serie folglich 0:1 zurück. Maximilian Kleber fehlt den Mavericks im weiteren Play-off-Verlauf wegen einer Schultereckgelenkssprengung aus der vorigen Runde längerfristig.

"Wen interessiert´s? Wir haben verloren. Wir müssen uns einfach auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich muss besser sein, wir müssen besser sein", sagte Doncic, der sich schon länger mit Knieproblemen herumplagt, zu seiner Leistung. Spiel zwei in Oklahoma City steigt in der Nacht zum Freitag (3.30 Uhr).

Die Boston Celtics, das beste Team der regulären Saison, ging in seiner Serie derweil mit 1:0 in Führung. Gegen die Cleveland Cavaliers, die in der ersten Runde Orlando Magic um die Weltmeister Franz und Moritz Wagner ausgeschaltet hatten, gewann der NBA-Rekordsieger mit 120:95. Jaylen Brown stach mit 32 Punkten bei den Celtics heraus, bei Cleveland überragte einmal mehr Donovan Mitchell mit 33 Zählern.