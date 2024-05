NBA: Nächster Trainer-Hammer in der NBA

Nächster Trainerwechsel in der NBA ! Wie unter anderem ESPN und The Athletic übereinstimmend berichten, haben sich die Cleveland Cavaliers nach fünf Jahren Zusammenarbeit von ihrem Headcoach J. B. Bickerstaff getrennt.

Die Franchise aus Ohio schloss die Regular Season mit einer positiven Bilanz von 48-34 ab und landete in der Eastern Conference auf Rang vier. Die erste Playoff-Runde überstanden die Cavs in sieben Spielen gegen die Orlando Magic um Franz und Moritz Wagner, in Runde zwei unterlagen ersatzgeschwächte Cavaliers dem NBA-Topfavoriten Boston Celtics mit 1:4.

Größter Erfolg seit sechs Jahren

Cleveland zog in dieser Saison erstmals seit sechs Jahren wieder in die Eastern Conference Semifinals ein, für Bickerstaff endet sein Weg in Ohio dennoch vorzeitig. Wie NBA-Insider Adrian Wojnarowski berichtet, wolle die Franchise um General Manager Mike Gansey einen neuen Ansatz verfolgen, um in den nächsten Jahren noch einen tieferen Playoff-Run hinlegen zu können.