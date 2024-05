NBA-Playoffs: Jokic-Gala! Nuggets nach Sieg gegen Wolves in Spiel 4 wieder in der Spur - "Team hat richtig große Eier"

Es ist wieder alles in der Reihe beim Titelverteidiger! Die Denver Nuggets haben im Viertelfinale der NBA -Playoffs den 2:2-Ausgleich geschafft und damit in der Best-of-Seven-Serie ihre Chancen aufs Weiterkommen deutlich verbessert.

Mit dem 115:107 (29:24, 35:25, 26:30, 25:28) in Spiel 4 sprang bei den Minnesota Timberwolves auch im zweiten Duell auf fremdem Parkett etwas Zählbares heraus, gelang obendrein der vierte Auswärtssieg in der Serie.

Nicht zuletzt glänzte in der Crunch Time an der Seite des frischgebackenen MVP einmal mehr dessen Co-Superstar Jamal Murray (19 Punkte, 8 Assists).

NBA-Playoffs: Jokic-Show lässt Nuggets jubeln

Dabei hatten die Wolves den deutlich besseren Start erwischt und nach dem Debakel in Spiel 3 (90:117) gleich furios losgelegt, was auch an der Gala von Anthony Edwards lag, der bei insgesamt 44 Zählern (bei 2 Steals und einem Block) 11 der ersten 17 Punkte erzielte und so für ein 20:13 seines Teams sorgte.

Doch Jokic mit einem Layup beendete schließlich alle Zweifel am zweiten Sieg der Nuggets hintereinander, für die in der Nacht auf Mittwoch (4.30 Uhr MEZ) dann das fünfte Spiel der Serie ansteht.

Murray mit irrem Buzzerbeater

Bereits am Sonntagabend hatte Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks nach einem kapitalen Fehlstart den Ausgleich kassiert.

Hartenstein geht mit Knicks unter

Bei den Indiana Pacers unterlag die Franchise um den deutschen Nationalspieler in Spiel 4 mit 89:121 - in der Best-of-seven-Serie steht es 2:2. Das fünfte Duell findet am Dienstag (Ortszeit) in New York statt, die Knicks haben ihre ersten beiden Heimspiele gewonnen.