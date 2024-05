NBA: Starker Kleber mit Dallas vor Viertelfinal-Einzug

Die Dallas Mavericks stehen auch dank ihres „Scharfschützen“ Maximilian Kleber in den Play-offs der NBA vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Texaner bezwangen die Los Angeles Clippers um Weltmeister Daniel Theis im fünften Spiel mit 123:93 und gingen in der best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung. Das sechste Spiel im heimischen American Airlines Center wird für die Mavs in der Nacht von Freitag auf Samstag der erste Matchball, Gegner in der nächsten Runde wären die Oklahoma City Thunder.