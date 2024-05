US-Basketballstar stirbt mit 33: NBA-Meisterspieler trauert um seinen Bruder

Tragödie in der Familie von NBA -Meisterspieler Aaron Gordon: Drew Gordon, älterer Bruder des Forwards von Noch-Champion Denver Nuggets und selbst ehemaliger NBA-Profi, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Wie Gordons Agent und die Nuggets ESPN bestätigten, starb der 33-Jährige am Donnerstag bei einem Verkehrs-Crash in Portland. Er hinterlässt seine Frau Angela und drei Kinder.

Kurz in der NBA - lange bei europäischen Topklubs

Drew Gordon war 2014 für ein Jahr bei den Philadelphia 76ers an der Seite von Joel Embiid aktiv, setzte sich dort aber nicht durch: Er bestritt nur neun Spiele, Punkteschnitt 1,9.

Vor und nach seinem NBA-Intermezzo spielte Gordon bei verschiedenen europäischen und asiatischen Topklubs, unter anderem Partizan Belgrad, Champagne Basket in Frankreich, Zenit St. Petersburg und zuletzt Rizing Zephyr Fukuoka in Japan. Gordon war eine konstante Größe in den internationalen europäischen Wettbewerben.