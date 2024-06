Bis zu 100 Millionen: Mega-Angebot für deutschen NBA-Star?

Isaiah Hartenstein winkt nach seinen starken Leistungen in der NBA ein Mega-Vertrag. Laut Yahoo Sports sollen gleich mehrere Teams ihr Interesse am 26-jährigen Profi der New York Knicks bekunden. Demnach sollen die Oklahoma City Thunder ein ernster Interessent für den Center sein, der nach dem Playoff-Aus der New Yorker zum Free Agent wird.

Die Thunder sind nach ihrem dramatischen Halbfinal-Aus gegen die Dallas Mavericks wohl auf der Suche nach einem potenziellen Backup-Center für den gesetzten Chet Holmgren, wobei dieser theoretisch auch auf der Forward-Position spielen könnte.

Passt Hartenstein zu OKC?

Mit einer Verpflichtung von Hartenstein könnte Oklahoma einige Probleme auf dem Feld lösen. Der Center könnte dem Team als Passgeber und Screener helfen und zudem mit seinem Rebounding eine weitere Schwäche des Teams beheben.

Nach seinen starken Leistungen in Regular Season und Playoffs geht Hartenstein als einer der attraktivsten Spieler der Liga in die Free Agency. Mit nur 26 Jahren ist er auch in Sachen Alter eine gute Option für viele Teams.

100 Millionen für Isaiah Hartenstein?

Gerüchten zufolge könnte der Deutsche im Sommer einen Vierjahresvertrag zwischen 80 und 100 Millionen US-Dollar abstauben, wenn auch nicht von den Knicks. Diese könnten ihm für den gleichen Zeitraum höchstens 72,5 Millionen anbieten.