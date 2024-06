LeBron James steigt wohl aus Lakers-Vertrag aus!

Mit Sohn Bronny erstes Vater-Sohn-Duo?

Am Donnerstag wählte LA in der zweiten Runde des NBA-Drafts den ältesten Sohn des viermaligen MVP, Bronny James, an 55. Stelle aus. Eigentlich ein Indiz dafür, dass auch Papa LeBron dem Team treu bleiben wird. Er hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, das historische erste Vater-Sohn-Duo in der NBA zu bilden.