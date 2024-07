76 Milliarden! NBA vor irrem Rekord-Deal

Die NBA steht laut The Associated Press kurz vor dem Abschluss des größten Medien-Deals in der Geschichte der Basketball-Liga. Sowohl die Laufzeit von elf Jahren als auch der Gesamtwert von 76 Milliarden US-Dollar wären Rekord. Der Vertrag könnte dafür sorgen, dass die Mega-Gehälter der Basketball-Stars in den kommenden Jahren weiter steigen.