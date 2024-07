Früherer Bonner Erfolgscoach Iisalo geht in die NBA

Mit den Telekom Baskets Bonn holte Trainer Tuomas Iisalo 2023 sensationell den Champions-League-Sieg, gewann ein Jahr später mit Paris Basket den EuroCup, jetzt zieht es den Finnen in die NBA. Der 41-Jährige verlässt die französische Hauptstadt nach nur einer Saison und wird Assistenzcoach bei den Memphis Grizzlies, das gab die Franchise aus dem US-Bundesstaat Tennessee bekannt.

Iisalo, der vor seinem Engagement in Bonn (2021-2023) für die Hakro Merlins Crailsheim (2016-2021) gearbeitet hatte, ist einer von acht Co-Trainern in Memphis, die Headcoach Taylor Jenkins unterstützen. Mit den Telekom Baskets war Iisalo 2022/23 auch Vizemeister in der Bundesliga (BBL) geworden.