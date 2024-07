Kobes Vater Joe Bryant verstorben

Joe Bryant, Vater der verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant, ist tot. Wie seine ehemalige Schule, die La Salle University, am Dienstag bekannt gab, verstarb der frühere NBA-Profi im Alter von 69 Jahren. Bryant war in seiner aktiven Karriere zwischen 1975 und 1983 für die Philadelphia 76ers, die damaligen San Diego Clippers und die Houston Rockets aufgelaufen und spielte anschließend auch in Italien und Frankreich. Später arbeitete er zudem als Trainer.