NBA: Altstar Russell Westbrook verramscht - und direkt gefeuert

Russell Westbrook hat die Los Angeles Clippers verlassen und ein neues Team in der NBA gefunden.

Nuggets-GM: „Könnten einen erfahrenen Backup gebrauchen“

Laut ESPN sind die Denver Nuggets an den Diensten des Triple-Double-Königs interessiert. Der Meister von 2023 könnte „einen erfahrenen Backup im Backcourt gut gebrauchen“, sagte Nuggets-GM Calvin Booth am Dienstag bei „Altitude TV“.

Statistisch gesehen, befindet sich Westbrook allerdings schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast. In der vergangenen Saison erzielt er im Schnitt nur noch 11,1 Punkte pro Spiel - so wenige waren es noch nie in der Karriere des neunmaligen All-Stars.