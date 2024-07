NBA: Hartenstein wechselt laut Medien nach Oklahoma

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein wechselt in der nordamerikanischen Profiliga NBA wohl von den New York Knicks wohl zu den Oklahoma City Thunder. Wie mehrere US-Medien berichten, steht der 26-Jährige kurz davor, einen Dreijahresvertrag über 87 Millionen Dollar (81 Millionen Euro) beim Titelanwärter aus der Western Conference zu unterschreiben.

Einzig Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat bisher als Deutscher einen Deal mit höherem Gehaltsvolumen in der NBA unterschrieben. In Sachen Jahresgehalt hat Hartenstein den höchstdotierten deutschen Vertrag der NBA-Geschichte

Hartenstein war nach zwei Jahren bei den Knicks Free Agent, kann damit frei wechseln. In der abgelaufenen Saison zählte der Center zu den Leistungsträgern in New York, die in der zweiten Play-off-Runde ausschieden, und legte im Schnitt 7,8 Punkte und 8,3 Rebounds auf.