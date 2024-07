Unglaublich! NBA-Superstar verzichtet freiwillig auf 113 Millionen Dollar

Das hat es in dieser Größenordnung in der NBA auch noch nie gegeben - Knicks-Superstar Jalen Brunson verzichtet freiwillig auf 113 Millionen Dollar (circa 103 Millionen Euro).

NBA: Brunson hilft den New York Knicks enorm

Doch Brunson verzichtet freiwillig auf so viel Geld, um die Knicks, die in der abgelaufenen Saison in der zweiten Playoff-Runde an den Indiana Pacers gescheitert waren, in der Jagd nach Titeln flexibel zu halten.