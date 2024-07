Wettbetrug: NBA-Profi Porter muss vor Gericht

Der wegen Wettbetrugs lebenslang gesperrte NBA-Profi Jontay Porter muss sich nun auch vor Gericht verantworten. Das geht aus Dokumenten der New Yorker Staatsanwaltschaft hervor, die am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlich wurden. Porter werde im Zusammenhang mit dem Fall wegen eines Verbrechens angeklagt, heißt es darin, die genauen Anklagepunkte sind nicht genannt.

Was droht Porter vor Gericht?

Porter war in der NBA eine weitgehend unbekannte Figur und spielte in den Saisons 2020/21 und 2023/24 nur 37 Spiele. Trotz seines geringen Bekanntheitsgrades verdiente er während seiner Zeit in der Liga bei den Memphis Grizzlies und in Toronto rund zwei Millionen Dollar.