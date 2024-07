Zukunft geklärt: Theis unterschreibt bei den Pelicans

Weltmeister Daniel Theis setzt seine NBA-Karriere bei den New Orleans Pelicans fort. Der Klub aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gab die Verpflichtung am Dienstag (Ortszeit) bekannt, der zuletzt vertragslose Center kann damit für die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris auflaufen - sollten die Pelicans kein Veto einlegen. Laut Medienberichten hat der Routinier einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Theis, der zuletzt für die Los Angeles Clippers aufs Parkett gegangen war, hatte in der Vorbereitung für das Highlight die beiden ersten Länderspiele gegen Frankreich wegen seiner ungeklärten Zukunft und des damit verbundenen fehlenden Versicherungsschutzes verpasst. Am Samstag könnte der "Big Man" aus Salzgitter in Hamburg gegen die Niederlande (19.30 Uhr/MagentaSport) sein Debüt in diesem Sommer geben.