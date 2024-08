NBA: "Schwach!" Schröder reagiert auf Seitenhieb von US-Superstar

Grund genug für „KD“, die Äußerungen als Kritik an der Spielweise in der NBA (in der Schröder ja selbst spielt) aufzufassen und den Kapitän der DBB-Auswahl zu verhöhnen. Unter dem Siegerpost schrieb Durant: „Entertainment und IQ.“ Dass aber auch Dennis Schröder mit seiner langjährigen Erfahrung in der besten Basketball-Liga der Welt gelernt hat, nicht alle Äußerungen hinzunehmen, wurde in einem seiner jüngstem Twitch-Streams offensichtlich.