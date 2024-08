Wegen Film! NBA-Skandalspieler erst später in den Knast

Richterin Valerie E. Caproni entschied am Mittwoch, dass Davis bis zum 22. Oktober warten kann, bevor er seine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten wegen Betrugs an einem Versicherungsplan für NBA-Spieler und deren Familien antritt.

Sie verschob seine Frist, sich am Sonntag bei der Haftanstalt zu melden, um sieben Wochen, nachdem sein Anwalt erklärte, dass er an der Fertigstellung eines Dokumentarfilms über sein Leben arbeite.

Dokumentarfilm über das Leben von Glen „Big Baby“ Davis

Davis, ein Mitglied des Celtics-Meisterteams von 2008, war einer von etwa zwei Dutzend ehemaligen Spielern und anderen, darunter Ärzte, die in den letzten Jahren wegen Betrugs des Gesundheits- und Wohlfahrtsplans der NBA-Spieler um über 5 Millionen Dollar verurteilt wurden.

Am Dienstag beantragte Anwalt Brendan White die Verzögerung für Davis und verwies auf die Notwendigkeit einer Hollywood-Produktionsfirma, ihr Projekt abzuschließen. White schrieb, dass Verzögerungen im Projekt durch Schwierigkeiten bei der Organisation von Interviews mit professionellen Teamkollegen und Kollegen verursacht wurden, die mit Davis vor der Kamera sprechen müssen.

Richterin Capronis Entscheidung

In ihrer Anordnung zur Gewährung des Aufschubs schrieb Caproni, dass Davis einem Opfer eine „beträchtliche Rückzahlung“ schuldet und sie hofft, dass „der Optimismus über die finanziellen Belohnungen des Films gerechtfertigt ist.“

Bei der Urteilsverkündung am 9. Mai erwähnte Davis eine Verletzung, die seine Karriere vom Weg abbrachte, und sagte, dass er in den letzten fünf oder sechs Jahren „kämpfte, weil mir der Basketball genommen wurde.“ „Das ist alles, was ich weiß. Darin war ich Experte“, sagte er. „Aber als ich den Basketball verlor, verlor ich mich selbst.“