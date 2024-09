Al McCoy: Legendäre Stimme der Phoenix Suns verstummt

SPORT1-AI 22.09.2024 • 10:15 Uhr Die legendäre Radiostimme der Phoenix Suns, Al McCoy, stirbt mit 91 Jahren. Er kommentierte über 51 Jahre und prägte die NBA-Geschichte maßgeblich.

Al McCoy, die legendäre Radiostimme der Phoenix Suns, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Das gab das Team am Samstag bekannt, ohne eine Todesursache zu nennen. McCoy war der am längsten tätige Team-Kommentator in der Geschichte der NBA und begleitete die Spiele der Suns über 51 Jahre lang.

Ein halbes Jahrhundert Basketballgeschichte

Sein erstes Spiel kommentierte McCoy am 27. September 1972, sein letztes am 11. Mai 2023. Während seiner Karriere erlebte er die NBA-Finalteilnahmen der Suns in den Jahren 1976, 1993 und 2021 hautnah mit. „Dies ist ein trauriger Tag für die Suns und die gesamte Suns-Familie“, sagte der ehemalige Suns-Star Charles Barkley in einer Stellungnahme. „Al McCoy verkörperte alles, was großartig an Phoenix, den Phoenix Suns und den Basketball-Liebhabern ist. Ich war gesegnet und geehrt, mit Al zu arbeiten, und werde ihn vermissen.“

Eine Stimme, die bleibt

McCoy ist Mitglied des Ring of Honor der Franchise und wurde 2009 in die Arizona Sports Hall of Fame aufgenommen. 2007 erhielt er den Curt Gowdy Media Award von der Naismith Basketball Hall of Fame. Geboren wurde McCoy 1933 in Williams, Iowa. Seine erste Anstellung im Radio fand er 1951 in Webster City, Iowa, als er noch ein Studienanfänger an der Drake University war. 1956 zog er nach Arizona, um als Play-by-Play-Kommentator für das Triple-A-Baseballteam Phoenix Giants zu arbeiten.

Unvergessliche Momente und Sprüche

Während seiner Zeit bei den Suns wurde McCoy für seine einprägsamen Sprüche wie „Shazam“, „Zing Go the Strings“ und „Heartbreak Hotel“ bekannt. „Ich hatte das Privileg, dass Al McCoy die ersten acht Jahre meiner Karriere begleitete“, sagte Suns-Star Devin Booker. „In meiner zweiten Saison wurde er in den Ring of Honor aufgenommen, und da habe ich wirklich verstanden, welch besonderes Talent er war. Im Laufe meiner Karriere habe ich gelernt, was für ein besonderer Mensch er darüber hinaus war. Wir werden Al vermissen, und ich bin so froh, dass unsere Vermächtnisse in Phoenix für immer verbunden sind.“

