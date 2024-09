Überraschende Prognose von Basketball-Ikone O'Neal

Der frühere Basketball-Superstar Shaquille O‘Neal glaubt nicht an einen erneuten Olympia-Sieg der US-Basketballer beim Heimspiel 2028 in Los Angeles. „Europa hat aufgeholt, liegt nur noch knapp dahinter und wird die USA bald überholen. Ich bin sicher, dass die USA bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles nicht Gold holen werden“, sagte 52-Jährige der Sport Bild.