Jayson Tatum: Tattoo-Tribut nach historischem Celtics-Titel

Jayson Tatum schwebt nach seinem ersten NBA-Titel mit den Boston Celtics auf Wolke sieben. In einer eindrucksvollen Finalserie besiegten die Celtics die Dallas Mavericks in fünf Spielen und sicherten sich damit den 18. Titel der Franchise-Geschichte.

Zur Feier dieses Triumphs ließ sich Tatum ein neues Tattoo stechen – unter seiner rechten Schulter prangt nun ein Bild von ihm selbst, wie er mit einer Championship-Kappe den Larry O‘Brien Trophy in die Höhe hält. Darüber steht der Bibelvers „Proverbs 3:5-6″.

Ein Meister der Tattoos

Tatum ist bekannt dafür, in der Offseason gerne Tattoo-Studios zu besuchen. Bereits im August präsentierte er ein Tattoo, das ihn zeigt, wie er die Kobe Bryant MVP-Trophäe aus dem All-Star Game 2023 in die Höhe reckt. In diesem Spiel erzielte er beeindruckende 55 Punkte und stellte damit einen neuen Rekord auf.