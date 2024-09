Jüngster MVP der NBA-Geschichte: "D-Rose" beendet Karriere

In Chicago geboren, von den Bulls nach Lotterieglück als Nummer eins gedraftet, zum Rookie des Jahres und später zum jüngsten MVP der NBA-Geschichte gewählt. Derrick Rose hat Spuren hinterlassen, jetzt ist für den 35-Jährigen mit dem Basketball Schluss. „Da ich weiß, dass ich alles für das Spiel gegeben habe, bin ich von meiner Entscheidung überzeugt“, sagte „D-Rose“ ESPN.

Chicago hatte bei der Draft-Lotterie 2008 nur eine Chance von 1,51 Prozent auf den ersten Pick, doch die Hoffnungen der Franchise wurden erhört, Rose ging an sein Heimteam. 2020/11 wurde der Point Guard mit 22 Jahren als wertvollster Spieler ausgezeichnet, mit den Bulls schaffte er es in dieser Saison als Nummer eins der Hauptrunde (62:20) bis ins Play-off-Halbfinale.

Nach einem Kreuzbandriss in den Play-offs 2011/12 bekam die Karriere einen Knick, später folgte der Wechsel zu den New York Knicks (2016). Danach wurde Rose zum Journeyman, über die Cleveland Cavaliers ging es zu den Minnesota Timberwolves und den Detroit Pistons, dann zurück nach New York, seit 2023 spielte der Basketballstar für die Memphis Grizzlies. Der Klub entließ ihn zuletzt aus seinem noch ein Jahr laufenden Vertrag.