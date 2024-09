"Maximum" für NBA-Star Embiid: "Philadelphia ist meine Heimat"

US-Olympiasieger Joel Embiid hat laut Medienberichten bei den Philadelphia 76ers aus der Basketball-Profiliga NBA einen neuen mit 193 Millionen Dollar dotierten Dreijahresvertrag erhalten. Durch die Einigung auf das „Maximum“, also die größtmögliche Summe, stehen dem wertvollsten Spieler (MVP) der Saison 2022/23 bis zum Ende der Spielzeit 2029 insgesamt rund 300 Millionen zu. ESPN und The Athletic vermeldeten am Freitag diese Zahlen. Der Klub bestätigte eine Einigung für mehrere Jahre, nannte aber keine Details.