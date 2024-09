Millionen-Deal für einen Verschmähten: "Ich war wohl doch gut genug!"

Im Draft verschmäht, dann durchgebissen

In der vergangenen Saison erzielte Alvarado durchschnittlich 7,1 Punkte und 2,1 Assists pro Spiel in 56 Partien für die Pelicans. Dabei landete er auf dem sechsten Platz bei der Wahl zum Sixth Man of the Year in der NBA. In der kommenden Saison wird er voraussichtlich hinter Dejounte Murray, der im Juni durch einen Trade von den Atlanta Hawks nach New Orleans kam, als Point Guard der zweiten Einheit agieren.