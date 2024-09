Comeback der SuperSonics? Das sagt der NBA-Boss!

Die NBA-Fans weltweit warten gespannt auf Neuigkeiten zur möglichen Expansion der Liga. Doch auf der jüngsten Sitzung des Board of Governors in New York blieb das Thema vorerst außen vor. NBA-Commissioner Adam Silver erklärte, dass die Diskussion über eine Erweiterung der Liga in dieser Saison jedoch noch auf der Agenda steht.