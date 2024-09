NBA-Welt trauert um Jordan-Mitspieler!

Die Basketballwelt trauert um Joe Wolf, einen ehemaligen Kapitän der University of North Carolina und NBA -Spieler, der am Donnerstag unerwartet im Alter von 59 Jahren verstarb. Dies gab das Team der Milwaukee Bucks bekannt. Wolf war zuletzt als Assistenztrainer für die Wisconsin Herd, das G-League-Team der Bucks, tätig.

„Joe hat im Laufe seines Lebens viele Menschen berührt und war ein hochgeschätzter, beliebter und engagierter Trainer und Spieler in der gesamten NBA“, erklärten die Bucks in einer Stellungnahme. „Sein anerkanntes Talent war über acht Jahre hinweg von entscheidender Bedeutung für die Bucks und die Herd, sowohl als Spieler als auch als Trainer.“

Karrierebeginn mit Michael Jordan

Bereits in der High School wurde Wolf 1983 als All-American ausgezeichnet, bevor er sich den Tar Heels anschloss und dort mit Größen wie Michael Jordan und Sam Perkins spielte. In seiner letzten Saison 1986-87 war er Co-Kapitän der Tar Heels, gemeinsam mit Kenny Smith. In Wolfs vier Jahren an der Universität erreichte das Team zweimal das Sweet 16 und zweimal das Elite Eight, mit einer beeindruckenden Bilanz von 115-22.