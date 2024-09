Rudy Gobert vs. Shaquille ONeal: Dauerstreit eskaliert im Podcast

Rudy Gobert of the Minnesota Timberwolves is blocked by Nic Claxton of the Brooklyn Nets during the NBA, Basketball Herren, USA game at the Barclays Center in Brooklyn, New York, USA, 25 January 2024. Minnesota Timberwolve - Brooklyn Nets !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xÁngelxColmenaresx AME2447 20240126-55012770807_1

© IMAGO/Agencia EFE