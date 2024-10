Aaron Gordon verlängert bei den Denver Nuggets: Vierjahresvertrag über 133 Millionen Dollar

Die Denver Nuggets haben einen wichtigen Schritt für ihre Zukunft gemacht: Forward Aaron Gordon hat einer vierjährigen Vertragsverlängerung im Wert von 133 Millionen Dollar zugestimmt. Dies gaben Calvin Andrews und Rich Paul von Klutch Sports sowie Elise Gordon gegenüber ESPN bekannt. Der Vertrag umfasst eine Spieleroption für die Saison 2028-29 und einen Trade-Kicker. Gordon hat zunächst seine Option für ein Gehalt von 23 Millionen Dollar in der Saison 2025-26 gezogen und fügt nun drei weitere Jahre zu seinem Maximalgehalt hinzu, inklusive Boni.

Ein Schlüsselspieler für die Nuggets

Mit dieser Verlängerung sichern sich die Nuggets einen der besten Rollenspieler der Liga und ein entscheidendes Mitglied ihres Meisterschaftsteams von 2023. Nach dem Verlust von Kentavious Caldwell-Pope in der Free Agency an die Orlando Magic war es für Denver von großer Bedeutung, Gordon langfristig zu binden. In der Saison 2023-24 erzielte Gordon durchschnittlich 13,9 Punkte und 6,5 Rebounds bei einer Wurfquote von 55,6 Prozent aus dem Feld.