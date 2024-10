Betrugsskandal: Geschäftsmann aus Georgia wegen Millionenbetrugs an NBA-Stars verurteilt

Ein Geschäftsmann aus Georgia wurde am Freitag von einer Bundesjury in Manhattan wegen Betrugs an den ehemaligen NBA-Spielern Dwight Howard und Chandler Parsons in Höhe von insgesamt 8 Millionen Dollar verurteilt. Calvin Darden Jr. wurde des Betrugs, Bankbetrugs, der Geldwäsche und zweier Verschwörungsvorwürfe für schuldig befunden.