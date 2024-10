DiVincenzos Rückkehr: Spannungen und Emotionen im Madison Square Garden

Spannungen am Spielfeldrand

Bereits während des Spiels war DiVincenzo an der Freiwurflinie zu sehen, wie er in Richtung der Knicks-Bank rief: „That‘s what happens when they let you run the show.“ Nach dem Spiel wollte DiVincenzo nicht näher darauf eingehen, mit wem er sich genau anlegte, deutete jedoch an, dass es sich um einen Insider-Witz mit Knicks-Coach Tom Thibodeau handelte. Zum Austausch mit Rick Brunson äußerte er sich nicht weiter und betonte, dass er die Angelegenheit privat klären möchte.