Europa-Beben? Die NBA lässt aufhorchen

Die NBA führt Gespräche mit dem Basketball-Weltverband FIBA über mögliche Investitionen in Europa. Das teilte die beste Liga der Welt am Dienstag offiziell mit.

Wie der stellvertretende Commissioner Mark Tatum erklärte, konzentriere sich die NBA darauf, „mit der FIBA und unseren Partnern in Europa zusammenzuarbeiten, um diese ungenutzten Möglichkeiten zu nutzen und den Basketball dort weiter zu fördern“.

Die Gespräche seien laut Tatum noch in einer frühen Phase, es gebe zudem keinen Zeitrahmen. "Wir sind der Meinung, dass es eine Möglichkeit gibt, ein besseres Modell für den europäischen Basketball zu finden", sagte Tatum, der zudem glaubt, dass es dafür auch eine Nachfrage gebe. Derzeit habe Basketball in Europa aber "weniger als ein Prozent Anteil am kommerziellen Markt", erklärte der 55-Jährige.