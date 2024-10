Golden State Warriors: Historischer Punktrekord nach Korrektur

Die Golden State Warriors haben am Mittwoch einen beeindruckenden Sieg gegen die Portland Trail Blazers eingefahren. Doch am Donnerstag wurde dieser Erfolg noch ein wenig süßer – um genau einen Punkt.

Die NBA entdeckte einen Fehler in der Punktevergabe: Ein Freiwurf von De‘Anthony Melton, der zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels erzielt wurde, war nicht korrekt verzeichnet worden. Die Liga korrigierte den Fehler und änderte das Endergebnis von 139:104 auf 140:104.

Historische Punktzahlen für die Warriors

Dieser korrigierte Punktestand markiert das vierte Mal in der Franchise-Geschichte der Warriors, dass sie in einem Saisonauftakt 140 Punkte oder mehr erzielten. Der Rekord für einen Saisonauftakt liegt bei 162 Punkten, den die Warriors 1990 gegen Denver aufstellten. Weitere bemerkenswerte Auftaktspiele waren 144 Punkte gegen Seattle im Jahr 1967 und 140 Punkte gegen Detroit im Jahr 1962.

Für die Portland Trail Blazers war es das Spiel mit den meisten zugelassenen Punkten in einem Saisonauftakt. Zuvor hatten sie 1974 gegen Cleveland in einem Vierfach-Overtime-Spiel 129 Punkte kassiert. Der deutliche Sieg der Warriors bedeutete gleichzeitig die größte Auftaktniederlage in der Geschichte der Trail Blazers.