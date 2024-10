Historischer Auftakt im Intuit Dome: The Wall bringt Kevin Durant ins Wanken

Superstar Kevin Durant von den Phoenix Suns, stand mit zehn Minuten verbleibender Spielzeit an der Freiwurflinie und sah sich einer Herausforderung gegenüber, die er in seinen 17 Profisaisons noch nie erlebt hatte. The Wall, eine steile Fansektion hinter dem Korb, brachte den eigentlich sehr sicheren Freiwurfschützen (88,4%) mit ihren leidenschaftlichen und lauten Fans dazu, beide Würfe zu verfehlen und die ausverkaufte Menge in Ekstase zu versetzen.