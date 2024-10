Hurrikan Milton: NBA-Preseason-Spiel der Orlando Magic abgesagt

SPORT1-AI 10.10.2024 • 08:35 Uhr NBA-Preseason-Spiel in Orlando wird wegen Hurrikan Milton abgesagt. Weitere Spiele sind betroffen und weitere Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen.

Aufgrund der drohenden Auswirkungen des Hurrikans Milton auf Florida wurde das Preseason-Spiel der Orlando Magic gegen die New Orleans Pelicans am Freitag abgesagt. Die NBA bestätigte, dass das Spiel nicht nachgeholt wird.

Planänderungen für die Magic

Die Magic waren am Mittwochabend in San Antonio im Einsatz und sollten am Donnerstag nach Zentralflorida zurückkehren. Ein Sprecher des Teams erklärte, dass die Mannschaft nun einen zusätzlichen Tag in San Antonio bleibt und erst am Freitag abreisen wird.

Weitere Absagen aufgrund des Hurrikans

Das Spiel der Magic gegen die Pelicans ist bereits das zweite NBA-Preseason-Spiel, das von Milton betroffen ist. Auch das für Donnerstag geplante Spiel in Miami zwischen den Heat und den Atlanta Hawks wurde aus Sicherheitsgründen auf den 16. Oktober verschoben. Zudem wurde ein NHL-Preseason-Spiel zwischen den Tampa Bay Lightning und den Nashville Predators, das ursprünglich letzten Monat stattfinden sollte, erneut abgesagt.

„Bleibt sicher, Florida!“, postete der ehemalige Tampa Bay-Star Steven Stamkos, der in seine erste Saison mit Nashville geht, auf Social Media. „Ich denke an all die großartigen Menschen in der Tampa-Region.“

Weitere Veranstaltungen abgesagt

Zahlreiche College- und High-School-Veranstaltungen in Florida wurden ebenfalls abgesagt oder verschoben. Der Hurrikan wird voraussichtlich starken Regen über einen großen Teil des Staates bringen. Die geplanten Ausstellungen von Simone Biles und anderen olympischen Turnern im Rahmen der „Gold Over America Tour“ sollen jedoch wie geplant stattfinden. Die Tour macht am Freitag Halt in Sunrise und zieht am Samstag nach Orlando weiter.

Sportveranstaltungen unter Beobachtung

Gulfstream Park in Hallandale Beach, nördlich von Miami, plant, am Freitag den Live-Rennbetrieb wieder aufzunehmen. Das College-Football-Spiel zwischen Cincinnati und UCF in Orlando soll ebenfalls wie geplant stattfinden, während das Spiel zwischen Memphis und South Florida in Tampa auf Samstag verschoben wurde. Die Verantwortlichen von UCF und USF erklärten, dass weitere Entscheidungen getroffen werden, falls nötig, sobald der Sturm vorüber ist.