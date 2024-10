Kawhi Leonards Ungewisse Rückkehr: Clippers-Star verpasst Preseason-Finale

SPORT1-AI 15.10.2024 • 08:43 Uhr Kawhi Leonard fehlt den Clippers in der Preseason wegen Knieproblemen. Sein Einsatz zum Saisonauftakt ist ungewiss, das Team setzt auf vorsichtige Rehabilitation.

Kawhi Leonard wird für den Rest der Preseason nicht zur Verfügung stehen. Sein Einsatz beim NBA-Saisonauftakt der LA Clippers am 23. Oktober bleibt ungewiss. Clippers-Coach Ty Lue bestätigte am Montag, dass Leonard im letzten Preseason-Spiel gegen die Sacramento Kings am Donnerstag nicht spielen wird. Der Starspieler hat in dieser Preseason noch kein Spiel bestritten und verpasste auch das Spiel gegen die Dallas Mavericks im Intuit Dome aufgrund von Entzündungen im rechten Knie.

Vorsichtige Rehabilitation

„Weiterhin rehabilitieren“, sagte Lue auf die Frage nach dem Plan für Leonard in dieser Woche. „Immer besser werden. Die Checklisten abarbeiten.“ Leonard hat im Trainingslager nicht an Kontaktdrills teilgenommen, da das Team mit seinem Franchise-Star vorsichtig umgeht. Lue erklärte, dass Leonard während der Trainingseinheiten sein Knie stärkt.

Leonard seit Ende letzter Saison verletzt

Leonard verpasste die letzten acht Spiele der vergangenen regulären Saison und war in der ersten Playoff-Runde gegen Dallas auf zwei Spiele beschränkt, da sein operiertes rechtes Knie entzündet war. Seit dem Ende der letzten Saison haben Leonard und die Clippers verschiedene medizinische Behandlungen durchlaufen, um die Entzündung zu kontrollieren. Der All-Star sagte zu Beginn des Camps, dass er und das medizinische Team die Situation besser im Griff hätten.

Obwohl Leonard sich derzeit besser fühlt, betonte der zweifache Finals-MVP, dass er sicherstellen möchte, dass er in der späten Saison verfügbar ist und nicht erneut mit der problematischen Entzündung in seinem Knie zu kämpfen hat, das bereits Operationen am Kreuzband und Meniskus hinter sich hat. Lawrence Frank, Präsident der Basketball-Operationen, erklärte vor Beginn des Camps, dass Leonard noch immer unter Entzündungen leide und dass das Team so vorsichtig wie möglich sein wolle, indem sie Leonard von Kontaktdrills fernhalten.

Strategische Überlegungen für die Saison

Gefragt während des Preseason-Spiels der Clippers gegen die Golden State Warriors in Hawaii am 5. Oktober, ob er in der Preseason spielen müsse, um beim Saisonauftakt dabei zu sein, sagte Leonard, dass es immer eine „Aufbauphase... besonders in meiner Position“ gebe. Wann immer Leonard auf das Spielfeld zurückkehrt, müssen er und die Clippers den besten Weg finden, um ihn langfristig gesund zu halten, was möglicherweise das Aussetzen von Spielen an aufeinanderfolgenden Tagen einschließt.