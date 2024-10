LaMelo Ball führt Charlotte Hornets mit beeindruckendem Comeback zum Sieg

SPORT1-AI 24.10.2024 • 10:13 Uhr Besser kann ein Comeback nicht laufen! LaMelo Ball führt die Charlotte Hornets mit 34 Punkten, elf Assists und acht Rebounds zu einem 110:105-Sieg über die Houston Rockets.

LaMelo Ball zeigte sich bei der NFL-Saisoneröffnung der Charlotte Hornets am Mittwochabend in Bestform. Nach einer langen Pause aufgrund von hartnäckigen Knöchelverletzungen meldete sich der junge Star eindrucksvoll zurück. In seinem ersten regulären Saisonspiel seit dem 26. Januar erzielte Ball 34 Punkte, verteilte elf Assists und holte acht Rebounds, um die Hornets zu einem 110:105-Sieg über die Houston Rockets zu führen.

Hoffnungsträger für die Hornets

Ball traf vier Dreier und verwandelte alle zehn seiner Freiwürfe, um Charlotte den Sieg zu sichern. Die Hornets setzen große Hoffnungen in Ball, um ihre achtjährige Playoff-Durststrecke zu beenden. Seit er 2020 als dritter Pick im Draft ausgewählt wurde und in seiner Rookie-Saison zum Rookie des Jahres ernannt wurde, hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt. Doch Knöchelverletzungen sorgten jedoch dafür, dass er in den letzten beiden Saisons auf nur 58 Spiele bestreiten konnte.

Trainer Charles Lee über Balls Einfluss

Nun scheint Ball diese Probleme überwunden zu haben, was auch der neue Trainer Charles Lee zu schätzen weiß. Auf die Frage, was ein gesunder Ball für sein Team bedeutet, antwortete Lee mit einem Lächeln: „Er ist wie der Motor für uns. Wenn wir einen gesunden LaMelo Ball haben, werden wir viele gute Dinge tun, weil ich weiß, dass er weiter wachsen wird und allen um ihn herum hilft, besser zu werden.“

Ball genießt das Comeback

Der 23-Jährige strahlte nach dem Spiel und reflektierte über seine Rückkehr auf das Parkett: „Es ist ein Segen, einfach das zu tun, was wir lieben. Wir sind mit Basketball aufgewachsen, also ist es ein unglaubliches Gefühl, es immer noch als Beruf ausüben zu können.“

Engagement und Siegeswille

Lee lobte Balls Engagement und Siegeswillen seit ihrem ersten Telefonat nach seiner Einstellung: „Er möchte das Vertrauen seiner Teamkollegen und Trainer gewinnen, ein Gewinner sein und den Sieg beeinflussen. Ich habe ihm gesagt, was uns helfen wird, den Sieg zu beeinflussen, und ich denke, Sie haben heute Abend gesehen, wie er das umgesetzt hat – mit einigen seiner defensiven Bemühungen und offensivem Spiel.“

Starker Teamzusammenhalt