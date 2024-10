Nach Tod mit 58 Jahren: Kompany ehrt verstorbene Legende

Bayerns Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem Tod einer NBA-Ikone emotional zu Wort gemeldet. „Heute ist eine Legende gestorben. Dikembe Mutombo war eine Legende des Spiels in der NBA und eine Legende der Demokratischen Republik Kongo“, schrieb der Belgier, der selbst kongolesische Wurzeln hat, am Montag auf X.

Mutombo habe „eine ganze Generation junger Kongolesen auf der ganzen Welt inspiriert und ihr Hoffnung gegeben. Wir sind mit NBA-Spielen aufgewachsen, dank ihm. Wir sind stolz auf unsere Herkunft, dank ihm“, würdigte der 38-Jährige den Einfluss des verstorbenen Superstars. „Er hat uns gezeigt, dass wir große Träume haben und erfolgreich sein können. Er hat uns gezeigt, dass wir unsere Wurzeln wertschätzen sollen. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten.“

Zum Abschluss seiner bewegenden Nachricht schrieb Kompany: „Wir werden ihn vermissen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. RIP.“ Mutombo war am Montag im Alter von 58 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Kompanys Vater flüchtete aus dem Kongo

Der Kongolese hatte er sich in der Basketballwelt durch seine knallharte Defensive einen Namen gemacht. Von 1991 bis 2009 spielte der Center in der NBA und wurde in dieser Zeit viermal als bester Defensivspieler der Saison ausgezeichnet. Nach seiner Karriere wurde er verdientermaßen in die Hall of Fame der NBA aufgenommen.